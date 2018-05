Billeder: Rejsegilde på nyt stort butikscenter

For enhver, der kører på Holbækmotorvejen, er det tydeligt, at der sker noget på grunden over for Bauhaus ved Roskilde. Her er totalentreprenøren Daugaard Pedersen A/S ved at opføre et nyt butikscenter, hvor kæderne Elgiganten, Jysk, thansen og Petworld flytter ind, og onsdag var tiden kommet til at holde rejsegilde.