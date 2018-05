Ayasofya Moské i Allehelgensgade er nu indviet. Roskilde Kulturforening har længe haft den undervejs og håbede tilbage i 2009, at den kunne stå klar i 2011, men nu er den her altså. Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Ny moské indviet

Først formand Tuncay Yilmaz fra Roskilde Kulturforening, der står bag moskéen. Han talte både på tyrkisk og dansk, og derefter tog biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller over med et forsvar for religionsfriheden.

Han blev fulgt af Roskildes borgmester, Joy Mogensen, der opfordrede til at fortsætte med at tage de svære diskussioner.