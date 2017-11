Se billedserie Lidt over 70 stod i kø, da Idé Møbler åbnede sit nye bolighus på Københavnsvej i Roskilde. De kunne varme sig med gratis morgenbrød og kaffe, inden de blev lukket ind. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Morgenkø til Idé Møblers åbning

Roskilde - 23. november 2017 kl. 10:03 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To-en-halv uge. Så kort tid havde medarbejderne til at få indrettet Idé Møblers 2500 m2 nye bolighus på hjørnet af Københavnsvej og Østre Ringvej.

- Det er lidt af en rekord. Vi har hele tiden haft en plan om at åbne i det sene efterår, fordi det er en god tid for møbler, og så har vi knoklet for at blive klar, da vi kunne se, at vi kunne nå det til Black Friday, siger Martin Hallund, kædedirektør i Idé Møbler.

Inden for de seneste fem måneder har han været med til at åbne tre andre bolighuse, for IDdesign, som står bag Idé Møbler, har gang i sit største investeringsprogram i kædens historie.

- Roskilde er et strategisk område for os, og vi har altid drømt om at åbne en butik i byen, men har ledt efter den rette grund. Hidtil har de nærmeste butikker været dem i Holbæk og Køge, men folk fra Roskilde har alligevel fundet vej til os, siger Martin Hallund.

Køen foran butikken ved åbningen torsdag morgen vidnede da også om, at interessen fra de lokale bestemt er til stede. Over 70 stod i kø fra morgenstunden, og den første var allerede dukket op klokken halv fire.

- Det var flere, end jeg havde regnet med, siger Martin Hallund.

