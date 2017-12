Billeder: Julestævne er blevet digitalt

Roskilde Boldklubs julestævne, Spar Nord Cup, spilles i disse dage for 59. gang i Roskilde-Hallerne. Men i år er første gang, at stævnet afvikles med et digitalt turneringssystem, der gør, at alle kan følge med i resultaterne på stævnets hjemmeside. Foto: Jørgen C. Jørgensen