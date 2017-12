Billeder: Ja, det er en minigolfbane

Se billedserie Man tror det næppe, men billedet her viser Jyllinges nye minigolfbane. Seks stærke frivillige med en del år på bagen kæmper for at skabe 18 huller ved Spraglehøjgård. Har du en motorbør, de må låne, siger de ikke nej tak. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Roskilde - 07. december 2017

Spørger man sig for i Jyllinge, så er der stor interesse for, hvordan det går med den nye minigolfbane, som frivillige i Jyllinge Minigolf Klub er ved at etablere på Spraglehøjgård.

Og formand Lis Jørgensen er stadig fortrøstningsfuld, selv om anlægsarbejdet ikke går helt snorlige efter hendes hoved.

- Vi finder bare mystiske ting, når vi graver. Vi har fået gravet ud til de første fire baner, men vi har allerede gravet ned i noget gammelt fundament, og ved et af de andre huller gravede vi ned i noget, der viste sig at være et gammelt ståltag. Den anden dag fik vi gravet hul på en vandledning, vi ikke kunne se på nogen tegninger. For at sige det på godt dansk, så har vi kørt en masse gammelt lort væk, griner hun.

Men faktum er, at der nu er gravet ud til de fire første baner

- Så skal vi have stabilgrus i, det skal stampes. Herefter afretningsgrus og fliser inden vi kan sende bud efter vognmanden, som skal komme og løfte banerne på plads.

Det var egentlig planen, at de første baner skulle være leveret i november, men det er udskudt på ubestemt tid på grund af det møjsommelige arbejde med at få gravet ud.

- Færdig, det bliver vi. Men lige nu kunne vi godt bruge en motorbør til at køre ting til og fra. Hvis nogen har sådan en på lager, så vil vi rigtig gerne låne den, siger Lis Jørgensen.

