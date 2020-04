Det lykkedes! Havhingsten er løftet i vandet med kran i stedet for den foretrukne håndkraft. Det har trukket lidt tilskuere, men Vikingeskibsmuseet ikke har reklameret med søsætningen på forhånd for ikke at samle for mange mennesker. Foto: Theodor Christiansen

Billeder: Havhingsten kom i vandet med kran

Den alternative søsætning tog omkring fire timer at rigge til for at være sikker på, at skibet ikke led overlast, men det gik fint, bortset fra at der næsten var for lavvandet i havnebassinet.