Billeder: Far og datter tog fusen på rallyfeltet

Det var lidt af en sensation, at far og datter-mandskabet Torben Weber Andersen og Emilie Weber Wellendorf vandt Oresund Rally i deres VW Scirocco GTI fra 1985.

Løbets favoritter, søn og far-holdet Rene Castillo Skjøt fra København og Jørgen Skjøt fra Blokhus, kom ikke til start med deres Honda Civic CRX fra 1986. Rene Castillo Skjøts arbejdsplads blev lukket torsdag efter et corona-udbrud, og han tog derfor omgående en covid-19-test. Men testresultatet nåede ikke frem inden starten på rallyet knapt to døgn senere, og mandskabet valgte derfor at holde sig helt væk fra løbet. Rene Castillo Skjøts test har siden vist sig at være negativ.