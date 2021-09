Billeder: Får fra Lilleø tog fremtiden i brug: Nu skal de med tømmerflåde

Se billedserie Foto: Lars Kimer

Roskilde - 26. september 2021

Hvilken fantastisk formiddag. Solen skinnede, himlen lyste i sin fineste efterårsblå og ved fjorden var der stimlet omkring 100 mennesker sammen for at se fårene fra Lilleø komme hjem fra sommerfold.

Siden fårelauget i Jyllinge blev stiftet har fårene taget turen i joller - hvilket de ikke har været alt for glade for - og for at sige det lige ud, har det været noget af et knokle-arbejde for fårelaugets medlemmer. Men i dag kom fremtiden til Jyllinge.

Nationalparken Skjoldungernes Land har skænket en tømmerflåde med hegn på. Den viste sig at kunne rumme fire får med lam, så faktisk 12 dyr i alt. en fem-seks gange måtte den tage turen til øen i fjorden for at få alle dyr hjem for vinteren.

- Det her er bare så meget lettere, lyder det fra Peter Baslund. Han står på tømmerflåden og er tydeligvis glad for den nye fremtid.

Nogle af fårene og fem af årets lam skal nu overvintre på Korskilde indtil de til februar skal til lemmestalden på Spraglehøjgård og levere næste års lam.

De dyr, som ikke er så heldige at få lov at blive på Korskilde, bliver slagtet i løbet af et par dage, og på torsdag deles kødet ud mellem fårelaugets medlemmer, sådan som det altid er blevet gjort.