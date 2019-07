Se billedserie Brøndby IF tjekkede i formiddag ind i Roskilde Lufthavn for at flyve til klubbens udebanekamp i kvalifikationen til Europa League mod polske Lechia Gdansk. Her er det forsvarsspiller Paulus Arajuuri (t.h.) og kantspiller Simon Tibbling, som får styr på bagagen. Fotos: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Det vrimlede med Brøndby-spillere i Roskilde Lufthavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Det vrimlede med Brøndby-spillere i Roskilde Lufthavn

Roskilde - 24. juli 2019 kl. 13:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag fløj fodboldklubben Brøndby IF til Polen til torsdagens Europa League kvalifikationskamp mod Lechia Gdansk. Klubben har valgt Roskilde Lufthavn som sin foretrukne lufthavn.

Klokken var omkring 9.20 i dag, da Brøndby-træner Niels Frederiksen trak sin sorte hummeltaske over asfalten foran Roskilde Lufthavn.

Under to minutter senere var tasken tjekket ind. Var det ikke for det store opbud af sponsorer i lufthavnen, så ville Frederiksen have været igennem security og inde i VIP-loungen to minutter senere, hvor de fleste af Brøndby-spillerne allerede opholdt sig. Fra VIP-loungen var der måske 100 meter ud til det ventende fly fra Great Danes Airlines.

Så hurtigt kan det gå, når man vil af sted fra Roskilde Lufthavn, og det er en af årsagerne til, at Brøndby IF har valgt at flyve til sine europæiske kampe fra lufthavnen midt mellem Roskilde, Tune og Gadstrup.

- Vi er meget begejstrede for det, vi oplever her i lufthavnen. Det er dejligt at kunne komme hurtigt af sted, det er jo praktisk, siger administrerende direktør i Brøndby IF, Ole Palmå.

Direktøren fremhæver også en anden klar fordel ved lufthavnen.

- Vi har det hele for os selv, og det betyder, at vi kan bede Roskilde Lufthavn om at stå for et VIP-arrangement for den gruppe af samarbejdspartnere, som skal med på turen til Polen. På den måde oplever de jo at være en del af klubben. Det er virkelig noget, som skaber værdi for os som fodboldklub, siger Ole Palmå.

Med på flyveturen til Polen er også nogle få frivillige fra Brøndby IF.

- Det handler for os om, at de skal vide, at vi sætter pris på den værdi, de skaber for klubben. Derfor har vi altid et par pladser til frivillige på sådanne ture som den her, siger Ole Palmå.