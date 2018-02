Se billedserie Josephine Rued Sørensen (tv) spiller hovedrollen i Roskilde Gymnasiums musical "Dyrenes dronning", der handler om en ung løvinde, som gør oprør mod sin fars ønske om, at hun skal efterfølge ham som den nye leder af flokken. Josephine Rued Sørensen havde også en af hovedrollerne i sidste års musical. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Billeder: Derfor er det sejt at lave musical

Roskilde - 08. februar 2018

Når Roskilde Gymnasium i denne uge viser årets musical »Dyrenes dronning«, er det kulminationen på flere måneders arbejde for cirka 160 elever, fem lærere, en kostumedesigner og en instruktør. Med andre ord er næsten hver sjette af gymnasiets omkring 1000 elever involveret i musicalen, og det er ifølge to af eleverne en af grundene til, at det er så eftertragtet at være med.

- Det er fedt, at musicalen er så højt prioriteret på »Amtet«. Vi elever gider engagere os, fordi vi ser, at vores lærere går så meget op i det, siger Josephine Rued Sørensen, som spiller hovedrollen i »Dyrenes dronning«, efter at hun havde den kvindelige hovedrolle i sidste års musical »Strawberry Fields«.

Men det er ikke kun for at stå i rampelyset, at eleverne melder sig til musicalen. Størstedelen af dem knokler bag kulissen og har brugt tre timer hver mandag siden efterårsferien inden de to første gennemspilninger i weekenden.

- Det var først i weekenden, at vi fik set det hele samlet. Ellers havde vi arbejdet i hver vores grupper. Indtil da vidste jeg ikke rigtigt, hvad musicalen handlede om, siger Rasmus Bak Mejlvang, som spiller trommer i orkestret.

Det er hans andet år bag trommerne, efter at han i 1.g var med i koret.

- Sidste år var for fedt, så selvfølgelig skulle jeg være med igen, siger han.

- Det bedste ved at lave musical er alt det sociale. Man føler virkelig, man er fælles om en samlet produktion, når man opdager, hvor mange der er med, og det er noget, der skaber relationer på tværs af årgangene. Vi gør det alle, fordi vi har valgt det til, siger Josephine Rued Sørensen.