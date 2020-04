Se billedserie Det tager cirka et minut at få lavet selve testen i Roskildes nye corona-testcenter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Corona-testcenter har snuppet Orange Scenes plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Corona-testcenter har snuppet Orange Scenes plads

Roskilde - 27. april 2020 kl. 20:41 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pladsen, som mest er kendt for at huse Orange Scene under Roskilde Festival, er flisebelagt og dermed helt perfekt til det nye nationale testcenter.

Centret, der består af hvide telte, er skudt op i løbet af få dage. Det vil fra tirsdag morgen være at betragte som et sygehus, og derfor vil eksempelvis pressen ikke længere være velkommen.

Mandag eftermiddag var der dog en fremvisning af centret, som også fik besøg af borgmester Tomas Breddam (S) og regionsrådsformand, Heino Knudsen (S).

Tomas Breddam stillede sig endda til rådighed, da Charlotte Kring, der normalt er tandlæge, skulle vise, hvordan hun tager en test ved at stikke en lang podeping ind i munden på den person, der skal have lavet en test.

- Vi har visir på, fordi det godt kan give en hosterefleks. Den skal ind på bagsiden af svældet, fortalte Charlotte Kring og viste, hvordan hun knækker podepiden, så kun vatdelen bliver lagt i et lille glasrør.

- Det gjorde ikke ondt, sagde Tomas Breddam, som var lidt ærgerlig over, at testen ikke bliver sendt videre i systemmet, men bare bliver smidt ud, da den kun blev lavet for demonstrationens skyld.

Det tager i øjeblikket fem dage, før man får svar, om man er smittet med corona.

Der er tale om et nationalt testcenter, så det er Staten og Region Sjælland, som står for driften.

Når testcentret er helt oppe at køre, kan det klare 1600 test om dagen. Tirsdag er der tilmeldt 110 personer.

Det er Statens Serumsinstitut, der sender indkaldelser ud til de personer, som skal testes. Der er primært medarbejdere fra kommunerne, der er i tæt kontakt med andre personer, samt medarbejdere fra Kriminalforsorgen, som skal testes i første omgang.

Hver test bliver parret via en chip med testpersonens sygesikringskort.

Selve testen er hurtigt klaret, og under hele turen rundt i centret, er der informationer eller personer, som kan dirigere testpersonerne, så det hele bliver gjort forsvarligt.

Der er to telte for gående personer, som skal gå ind via Dyreskuepladsens hovedindgang, mens biler kan køre ind ad Poppelgårdsvej og direkte ind i et telt.