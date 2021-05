En 40-årig bilist ville ikke stoppe trods adskillige anmodninger fra politiet. I stedet endte køreturen i en privat have. Manden kan nu se frem til mange sigtelser. Foto: Arkiv Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Biljagt endte i privat have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biljagt endte i privat have

Roskilde - 03. maj 2021 kl. 14:07 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Det gik over stok og sten, da en 40-årig mand fra Jyllinge fredag morgen pludselig fik øje på en politipatrulje, som ville stoppe hans bil til et rutinetjek. Det havde manden ikke tænkt sig at lade ske. Han valgte i stedet at jokke speederen i bund og stikke af ad Jyllinge Parkvej i retning mod Jyllingecentret. Politiet var dog ikke sådan at ryste af for den mandlige bilist, som undervejs både kørte overfor gult i et lyskryds og flere gange ignorerede politiets horn og lygter om at stoppe.

Endte i have Det lykkedes faktisk manden at ryste politiet kortvarigt af sig, da patruljebilen ved et kryds på Møllevej måtte stoppe for tværgående trafik. Det betød, at politiet mistede bilen af syne. Dette var dog kun for en kort bemærkning, for da patruljebilen få sekunder senere nåede en skarp højrekurve, fandt de manden flygtende, efter han og bilen var forulykket i en have på Uglebakken.

Efter en kort jagt til fods kunne politiet anholde og afhøre manden om, hvorfor han havde valgt at stikke af fra ordensmagten.

Et hav af sigtelser Ved nærmere eftersyn viste det sig, at den 40-årige mandlige billist ikke var i besiddelse af et gyldigt kørekort, men sigtelserne stoppede ikke her. Politiet mistænkte samtidig manden for at være påvirket af stoffer, og han havde også en pose med 0,5 gram amfetamin på sig. Nummerpladerne til bilen passede ikke til mandens køretøj, og bilen var ej heller indregistreret eller forsikret. Alle disse forhold blev den 40-årige sigtet for.

Manden slap uskadt fra uheldet, men kan forvente at høre nærmere fra politiet, når resultatet af blodprøven foreligger.

Politiet vurderede ikke, at manden skulle miste sin bil for vanvidskørsel, som politiet ellers kan gøre efter en ny lovgivning.