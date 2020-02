Nordsjællands Politi måtte en tur på biljagt for at stoppe en 50-årig mand fra Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Biljagt endte i Gundsømagle

Klokken 20 fik Midt- og Vestsjællands Politi at vide, at kollegaerne fra nord havde passeret politikredsenes grænse og var fulgt efter den flygtende bil.

Biljagten endte i Gundsømagle, hvor føreren forsøgte at slippet væk fra den forfølgende patruljebil ved at køre ad en smal vandre-/marksti ved Gulddysse Kulturgård.

Bilisten kom dog til at køre ved siden af stien og ramte den forfølgende patruljebil, da bilisten ville køre retur på stien for at slippe væk. Sammenstødet skete med lav hastighed og med ringe materiel skade på de implicerede biler.