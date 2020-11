Bilister stødte sammen i kryds og fik slukket lyset

Politiet rykkede klokken 17.43 ud til krydset, hvor to bilister var stødt sammen og som følge heraf havde beskadiget en lyssignalstander. Det viste sig, at en 55-årig mand fra Gadstrup fra Snoldelev Bygade var kørt mod vest og ligeud i krydset for grønt lys mod Salløvvej.

Politiet optog rapport om uheldet for at få klarlagt, om kvinden kan mistænkes for ikke at have respekteret lyssignalerne i lyskrydset. Desuden tilkaldte politiet en tekniker til at tage sig af den beskadigede lyssignalstander.