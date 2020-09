Politiet fik en anmeldelse om, at flere bilister ikke respekterede indkørsel forbudt-tavlen ved Himmelev Skole. Foto: Lars Ahn Pedersen

Bilister ignorerede forbudstavle ved skole

En patrulje blev sendt ud til Himmelev Skole efter en henvendelse fra en bekymret borger, som gjorde politiet opmærksom på, at flere bilister ikke overholdt indkørsel forbudt-tavlen ved skolen, og at der var risiko for færdselsuheld.