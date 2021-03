Bilister havde narko, penge og kniv i bilen

I lyset af fundet besluttede politiet også at foretage ransagning af de lejligheder, hvor de to mænd bor, henholdsvis i Vallensbæk og i Brøndby. Her blev der imidlertid ikke fundet noget af interesse. Med de 12,1 gram kokain og kniven, som var i bilen, vurderede juristerne, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at forsøge at få de to anholdte varetægtsfængslet, så de blev sat på fri fod ud på natten, men de kan forvente at skulle til Roskilde igen - når de skal afhøres i sagen og formentlig også skal for retten på et senere tidspunkt.