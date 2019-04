To bilister er blevet dømt for ikke at overholde færdselslovens paragraf 118, den om ubetinget vigepligt. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Bilister blæste på hajtænderne

Roskilde - 28. april 2019 kl. 06:36 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 22-årig mand fik lov at beholde sit kørekort, da Retten i Roskilde afsagde dom i en sag, hvor han var tiltalt for at være skyld i et færdselsuheld.

Uheldet skete en onsdag eftermiddag i oktober sidste år, efter at den 22-årige havde været inde på Cirkle K på Ringstedvej. Solen stod lavt og gjorde det svært at se trafikken, der kom fra syd, og udsynet ved udkørslen var desuden begrænset af en varebil, der holdt ulovligt parkeret ved kantstenen. Den 22-årige forklarede, at han kørte meget langsomt frem, netop som følge af de vanskelige oversigtsforhold, men trods den ringe fart resulterede det alligevel i, at han kørte ind i siden på en grøn Kia, der var på vej ind mod byen.

Retten fandt, at den 22-årige havde overtrådt sin ubetingede vigepligt, men at omstændighederne derudover var sådan, at det ikke var bevist, at han havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvilket er afgørende for, om der skal idømmes en betinget frakendelse af kørekortet. Derfor blev straffen alene fastsat til en bøde på 2000 kroner.

Lidt dyrere - 2500 kroner - blev det for en anden bilist, der var i retten for en tilsvarende forseelse, dog med den forskel, at det var en cyklist, der blev ramt. En lørdag morgen i november kørte 26-årig mand i en Chevrolet Spark fra Rønnebærparken ud på Holbækvej uden at holde tilbage for en 52-årig mandlig cyklist, der var på vej ind ad Holbækvej. Cyklisten var sikker på, at bilisten ville standse, forklarede han i retten, og da gik op for ham, at det alligevel ikke var tilfældet, var det for sent, og han havnede i asfalten.

Ud over bøden blev føreren af Sparken idømt en betinget frakendelse af førerretten, hvilket betyder, at han skal op til en ny køreprøve for at fortsætte med at køre bil.

