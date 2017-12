En bilist, som fik en bøde for at køre uden sele, blev frifundet i retten, fordi betjenten ikke kunne huske sagen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Bilist uden sele slap for bøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilist uden sele slap for bøde

Roskilde - 30. december 2017 kl. 15:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 60-årig mand fra Valby nægtede at modtage den bøde, en politibetjent gav ham for at køre bil uden sele - og efter at tvisten er afgjort i retten, slipper bilisten for at betale.

Københavneren blev standset på Københavnsvej i Roskilde en eftermiddag i marts i år. Han havde netop været inde på Q8 for at tjekke dæktrykket i firmabilen, han kørte i - en VW Touran varebil - men netop som han svingede ud på vejen, hørte han »horn og lygter« og skyndte sig at trække ind bag en bus.

Ifølge hans egen forklaring i retten havde han ingen anelse om, at udrykningssignalet var møntet på ham, og så kørte han ind til siden. Da havde han kørt mindre end 200 meter.

Der gik omkring et minut, uden at der skete noget, og så åbnede han døren for at stige ud og se, hvad der var på færde.

- I det samme kom en betjent op til bilen og sagde »Du har ikke sele på!« men den havde jeg jo været nødt til at spænde op for at komme ud, fortalte den 60-årige til dommeren.

Også betjenten, der udskrev bøden, fik mulighed for at afgive vidneforklaring, men det var ganske hurtigt overstået. Han forklarede, at han har utroligt mange selesager, og denne sag havde han ingen erindring om. Han kunne godt huske, at han havde set den 60-årige før, men så heller ikke mere. På det grundlag var sagen ikke vanskelig at afgøre. Dommeren konkluderede, at anklagemyndigheden ikke havde løftet bevisbyrden, og frifandt bilisten.