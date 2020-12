Politiet i Roskilde stødte natten til tirsdag på en bilist, som flere gange tidligere var blevet taget i at køre uden kørekort. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Bilist uden kørekort nægtede at have kørt i sin egen bil

Bilist uden kørekort nægtede at have kørt i sin egen bil

En patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi fik klokken 0.20 natten til tirsdag øje på en velkendt personbil, der kom kørende imod dem på Møllehusvej i Roskilde. Betjentene vidste, at bilens ejer ofte kørte uden gyldigt kørekort, og da de så, at det var ham, der sad bag rattet, vendte de patruljevognen og satte efter bilen.

Da politiet fik standset bilen, var motoren slukket, men ingen person havde forladt bilen. I bilen sad fire mænd, men føreren, som betjentene havde genkendt, en 28-årig mand fra Roskilde, sad ikke længere på førersædet. Han sad nu imellem de to bagsædepassagerer og nægtede at have ført bilen.