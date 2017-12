Bilist stak af efter at have påkørt cyklist

Sådan lød forklaringen fra en 29-årig mand fra Ishøj, da han i november var i retten, hvor han blandt meget andet var tiltalt for at have påkørt en cyklist på Ringstedvej i Roskilde og for at være stukket af bagefter uden at hjælpe det kvæstede cyklist.

Påkørslen fandt sted for mere end to år siden, en søndag aften i oktober 2015. Den 29-årige kørte sydpå ad Ringstedvej, og ved Statoil-tanken syd for krydset ved Lindenborgvej påkørte han en mandlig cyklist, der krydsede vejen. Cyklisten havde ikke lys på, så retten frifandt den 29-årige for at være skyld i uheldet, men lod sig ikke overbevise om, at bilisten havde troet, han havde ramt et dyr, eftersom både cyklisten og cyklen lå på vejbanen.