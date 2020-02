Bilist ramt af flyvende Europa-palle

Forestil dig, at du kører bil og en Europa-palle kommer flyvende igennem luften med retning mod dig og din bil. Den oplevelse var en 47-årig kvinde fra Greve udsat for mandag eftermiddag da hun kørte på Vindingevej.

Føreren af lastbilen var en 36-årig mand fra København S, som blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke havde sikret sig, at gods ikke kunne falde af lastbilen under kørslen.