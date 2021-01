Det var i dette kryds, bilisten umotiveret bremsede hårdt, så den bagvedkørende motorcyklist kørte ind i bilen. Foto: Britt Nielsen

Bilist fremprovokerede trafikuheld

Roskilde - 29. januar 2021 kl. 18:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvis to trafikanter støder sammen, er det som regel den bagfrakommende, der får skyld for ikke at have holdt tilstrækkelig afstand, men der er undtagelser - fx når den forankørende bremser hårdt og umotiveret, alene med det formål at få sammenstødet til at opstå.

Det var tilfældet en sen tirsdag eftermiddag i maj forrige år. I Allehelgensgade havde en nu 71-årig mand fra Roskilde netop holdt for rødt ved Grønnegade og havde sat i gang, men bedst som han var kommet over på den anden side af krydset, trådte han umotiveret og hårdt på bremsen i sin Volvo med det resultat, at den motorcyklist, der kørte lige bag ham, kørte ind bilen.

Ved uheldet skete kun materiel skade, men den 71-årige besværede sig ikke med at stige ud af bilen.

Efter påkørslen satte han i gear og kørte fra stedet.

Det hele blev optaget på video, for kort forinden havde de to trafikanter haft en mindre kontrovers.

Det var på Føtex' p-plads på taget af stationscentret, hvor bilisten var kørt mod ensretningen med det resultat, at motorcyklisten måtte bremse for at undgå at blive ramt af bilen. Mere skete der ikke dér, men episoden førte til, at motorcyklisten tændte det videokamera, han havde monteret på styret af kværnen, og kørte efter bilisten, som tydeligvis havde vanskeligt ved at overholde færdselsreglerne. Og bilisten kvitterede altså for »forfølgelsen« ved at fremprovokere påkørslen.

Videoen blev fremlagt som bevis i Retten i Roskilde, som afsagde dom før nytår. Den lød på en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 12.500 kroner.

