En 28-årig mand fra Vejle fik fredag aften konfiskeret sin bil, da han nu gentagne gange er blevet snuppet for at køre uden kørekort. Foto: Kenn Thomsen Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Bilist fik taget bilen: - Jeg køber en ny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilist fik taget bilen: - Jeg køber en ny

Roskilde - 06. september 2021 kl. 11:56 Kontakt redaktionen

En 28-årig mand fra Vejle kommer formentlig til at tage toget hjem. Fredag aften kørte han på Grønningen, da han blev stoppet af en patrulje i en rutinekontrol.

Den 28-årige mand blev sigtet for kørsel uden føreret, da det viste sig, at han ikke havde noget kørekort. Han kunne have haft det, men havde ikke været oppe til en kontrollerende køreprøve efter en tidligere frakendelse.

Og så viste det sig, at det ikke var første gang, at han blev stoppet i at køre bil uden kørekort. Han havde flere tidligere lignende sager, så politiet kunne beslaglægge bilen, som det er muligt ifølge færdselslovens regler om konfiskation af køretøjer. Den 28-årige accepterede beslaglæggelsen og bekendtgjorde, at han måtte ud at købe sig en ny bil hurtigst muligt, da han var afhængig af at kunne køre i sit job.

Betjentene vejledte ham om at få generhvervet sit kørekort, da han ellers risikerer at miste flere køretøjer. Om bilen bliver endeligt konfiskeret, vil blive afgjort ved et senere retsmøde.