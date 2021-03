En bilist blev noteret af politiet for ikke at have skrabet nok is af ruderne. Foto: Jens Wollesen

Artiklen: Bilist fik bøde for is på ruderne

Bilist fik bøde for is på ruderne

Frostvejret kostede tidligt tirsdag morgen en 24-årig mand fra Hedehusene en bøde, fordi der sad for meget is på ruderne af den varebil, han kørte i.

Den 24-årige blev sigtet for at overtræde reglerne i færdselslovens udstyrsbekendtgørelse, da det ikke var forsvarligt at køre i bilen, når han ikke havde frit udsyn gennem ruderne. Bilisten fik skrabet bilen fri for is, inden han kunne køre videre, men med udsigt til en bøde.