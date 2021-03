Bilist blinkede så meget at politiet blev tilkaldt

Det fik en borger til at tage kontakt til bilisten, der virkede som om, han var fuld, og det førte til, at politiet blev tilkaldt.

En patrulje kørte til stedet, og en alkometertest bekræftede, at bilisten, en 62-årig mand fra Frederikssund, havde fået for meget at drikke. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.