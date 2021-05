Se billedserie Børnene fra 4. klassernes elevråd fra Viby Skoles afdeling på Ørstedvej var med til at sætte de plakater op, som skolens elever har tegnet. Her får trafikanterne at vide, der er en rundkørsel, hvor der ofte er børn på cykel eller til fods.

Bilerne kører rundt og rundt i Viby

09. maj 2021

En lille bitte rundkørsel skal få trafikken til at køre sikkert rundt i Viby. Den lille bitte rundkørsel, eller som Roskilde Kommune kalder den en minirundkørsel, ligger der hvor Skolevej og Tofthøjvej krydser hinanden.

Rundkørslen er lavet for at gøre det mere sikkert for skolebørnene at cykle eller gå til skole.

- Grunden til at vi har lavet rundkørslen er, at det skal blive mere sikkert for jer at komme i skole, både hvis I cykler, eller hvis I går, fortalte formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting til børnene fra 4. klasserne på Viby Skole afdeling Ørstedvej, der deltog i indvielsen.

- Rundkørslen skal gøre, at bilerne kører langsomt og at alle ser sig rigtigt godt for.

Hvis man aldrig før har prøvet at færdes i en rundkørsel, så er det godt med noget undervisning i kunsten. Den havde elevrådet på skolen sørget for at alle klasserne fra 0. til og med 4. klasse fik ved at besøge rundkørslen.

- Derfor er jeg også rigtig glad for, at elevrådet har arrangeret at alle klasserne kommer hen til rundkørslen og får information om, hvordan de skal opføre sig i rundkørslen, sagde Jens Børsting.

- De mindste elever kan prøve en mini-rundkørsel i skolegården af, så de kan blive endnu mere sikre i trafikken.

De voksne i bilerne skal også være opmærksomme på at der kommer skolebørn på cykel og til fods i rundkørslen, og til det formål er der sat nogle informationsplakater op.

- Men de voksne, der kører i bil i rundkørslen, skal jo også lære, hvordan man gør, sagde udvalgsformanden.

- Derfor har I lavet en plakat, som vi skal afsløre lige om lidt og hjælpe med at sætte op på alle vejene ind til rundkørslen.

- Og så vil jeg også gere have, at I hjælper med at forklare jeres forældre, hvordan de skal køre i rundkørslen, og at de skal se sig rigtig godt for.

Rundkørslen er en af flere trafiksikkerhedsforanstaltninger, der er nye eller ved at blive etableret i Viby.

Andre projekter er lyskryds ved Ørstedvej - Parkvej og lyskryds ved Vibyvejen - Dalen. Der er lavet midlertidige bump i to kryds på Ørstedvej, lys i tunnelen på Vestergade og bump ved Grønningen.