Foto: Per Christensen

De forreste biler kunne se komikerne på scenen, da der var premiere på standup i Roskilde Drive-In Bio. De bageste biler kunne følge med på den skærm, der de seneste to uger har vist film. Foto: Per Christensen

Biler bifaldt komikere: - Fjollet på den gode måde

Et bilhorn dytter. Så et til og efterhånden stemmer flere biler i, så det giver et højlydt og kaotisk kor.