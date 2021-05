En ung bilist overså en cyklist. Det endte i et uheld. Der skete heldigvis intet alvorligt ved uheldet.

Bil og cyklist på kollisionskurs

En 49-årig mandlig cyklist fra Roskilde var tirsdag eftermiddag impliceret i et mildere færdselsuheld med en personbil i krydset Jernbanegade og Kornerups Vænge i Roskilde.

Den 49-årige cyklist kom cyklende i vestlig retning ad Jernbanegade og skulle lige over, da han på sin cykel kolliderede med en 22-årig mandlig bilist ligeledes fra Roskilde.

Ulykken hændte, fordi der var tæt trafik på Jernbanegade, så da en venlig buschauffør holdt tilbage for bilisten, begyndte den 22-årige at foretage et sving ind på Kornerups Vænge.