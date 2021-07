Bil i brand trillede 20 meter

Branden blev opdaget af en beboer, som ud af sine vinduer kunne se, at der var brand i en enkelt bil på en af skråparkeringspladserne på nordsiden af en af blokkene. Klokken var ikke mange minutter over seks, da der blev slået brandalarm, og da sprøjterne ankom et øjeblik senere, havde ilden allerede bredt sig til flere biler.

Ifølge politiet opstod branden i en dieseldrevet Peugeot, som blot var et par år gammel. Da bilen ved siden af også gik i brand, begyndte denne ifølge politiet at trille og standsede først efter 20 meter, da den kørte mod et stengærde.

Han tilføjer, at der på intet tidspunkt var fare for, at branden ville brede sig til bygninger, lige som der heller ikke nogen risiko for røgforgiftning, men beboerne kunne ikke undgå at lugte røgen, og for en sikkerheds skyld bad brandvæsnet dem om at holde vinduerne lukkede.