Med politiet i hælene fik to personer i en bil travlt med at bytte om på rollerne som chauffør og passager - imens bilen kørte. Foto: Lars Sandager Ramlow

Bil fik ny fører under kørslen

Roskilde - 11. juni 2021 kl. 12:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Et par unge amagerkanere havde tydeligvis ikke regnet med at komme i politiets søgelys, da de var ude at køre i Roskilde torsdag eftermiddag, men det kom de, og det betyder, at de nu er blevet sigtet for en hel række af forseelser.

Politiet blev opmærksomme på duoen, da en bil foretog en U-vending hen over en spærreflade på Ringstedvej. Den slags må man som bekendt ikke, så patruljevognen kørte efter bilen for at få den til at standse.

Men politiet i bakspejlet fik bilens fører dog pludselig travlt med at komme om på bagsædet, og mens bilen stadig var i fart, kunne politifolkene se, hvordan den anden, som havde siddet på det forreste passagersæde, satte sig over bag rattet. Efter politiets vurdering kørte bilen omkring 20 meter, mens ingen personer havde kontrol over rattet eller pedalerne.

Kort efter blev bilen standset, hvorefter det hurtigt stod klart, hvorfor føreren af bilen - en 22-årig mand fra Dragør - ikke havde lyst til at møde politiet.

Som betjentene havde regnet ud, skyldtes det, at han ikke havde noget kørekort. Han var nemlig allerede frakendt retten til at føre køretøjer større end en lille knallert.

Den oprindelige passager, som var en 20-årig mand fra Sundby, havde derimod kørekort, men om han får lov at beholde det, afhænger af retten, som senere skal afgøre sagen imod de to mænd.