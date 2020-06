Sandsynligvis i forbindelse med et venstresving stødte to biler sammen i krydset ved Hyrdehøj og Låddenhøj. Foto: Presse-fotos.dk

Bil endte på taget

Uheldet skete i krydset ved Hyrdehøj og Låddenhøj, da to biler, der kørte i hver sin retning, kolliderede i krydset. Sandsynligheden taler for, at en af parterne kørte over for rødt, men hvem det i givet fald er, har politiet endnu ikke noget bud på.