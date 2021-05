Bil blev fundet på grønne mælkekasser

Det var noget af et syn, der mødte en bilejer, da vedkommende tirsdag eftermiddag skulle tjekke sin fabriksnye bil på Københavnsvej i Roskilde.

Bilen manglede en væsentlig faktor for at kunne køre nogle som helst steder.

På grund af vejarbejde i det pågældende område var pladsen ikke aflåst, hvilket tyvene valgte at udnytte.

Overvågning fra området skal nu kigges igennem for at se om et kamera måske har fanget tyvene i gerningsøjeblikket.