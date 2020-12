I denne uge er det et år siden, at Roskilde Bibliotek indviede sin nye hovedindgang med en stor fest. Mindre festligt er det nu, hvor Roskilde Bibliotekerne må lukke alle biblioteker, arkiver og borgerservice frem til den 3. januar. Foto: Kim Rasmussen

Bibliotekerne skruer op for det digitale

Roskilde - 08. december 2020 kl. 17:55 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Når man ikke må holde åbent i den fysiske verden, må man i stedet gøre sig gældende i den digitale. Det var den lære, Roskilde Bibliotekerne drog af forårets nedlukning, og derfor føler man sig godt rustet til at håndtere den nye nedlukning, der træder i kraft onsdag den 9. december, hvor alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud skal lukke ned for at mindske spredning af Covid-19.

Det rammer samtlige biblioteker i Roskilde Kommune, de lokalhistoriske arkiver, Kreativt hus for børn i Algade 31 i Roskilde og borgerservice, der kommer til at være lukket foreløbig til og med den 3. januar 2021, og det er inklusiv de biblioteker, der har selvbetjent åbent. Selv bogbussen holder stille i den periode.

Lettere anden gang Biblioteks- og borgerchef Christian Ulrich Lauersen ser dog med fortrøstning på den ny lukkeperiode og håber, at den får smittetallet ned, så det er muligt at vende tilbage efter nytår.

- Alting er lettere anden gang, og vi sørger for, at det digitale bibliotek lever videre, når de fysiske lokationer er lukket ned. Vi skruer op for budgetterne på vores digitale tilbud så som Filmstriben og ereolen, og vi ser på, om det igen er muligt at have fysisk udlån uden for matriklen, lige som vi gjorde i den sidste del af nedlukningen i foråret. Vi kommer også til at lave digitale events så som oplæsninger og kreative workshops for børn, siger han.

Ingen bøder Til beroligelse for dem, som skulle have afleveret i den kommende måned, er alle afleveringsfrister og gebyrer suspenderet, og det bliver i øvrigt slet ikke muligt at aflevere.

- Problemet er, at hvis der bliver afleveret, så skal vi også have flere folk på arbejde for at tage imod, og det er jo ikke meningen med nedlukningen, siger Christian Ulrich Lauersen.

Borgerservice lukker ikke helt Borgerservice på Roskilde Bibliotek vil dog have åbent for akutte henvendelser mandag klokken 10-15 og torsdag klokken 10-17, men der skal bestilles tid på roskilde.dk, og det er indgangen ved Folkeparken, der skal benyttes.

- Vi udsteder ikke så mange pas for tiden, fordi folk ikke kan tage ud at rejse, men vi har et nødberedskab, der kan tage sig af NemID og julehjælp, siger Christian Ulrich Lauersen.

