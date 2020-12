Bibliotekerne genindfører takeaway

Selv om bibliotekerne holder lukket, har Roskilde Bibliotekerne tirsdag den 15. december åbnet for, at der kan hentes reserverede materialer på Roskilde Bibliotek. Torsdag den 17. og tirsdag den 22. december kan der også hentes materialer på lokalbibliotekerne. Roskilde Bibliotekerne gjorde i øvrigt det samme under nedlukningen i foråret.

Bøger og andre materialer skal reserveres på Roskilde Bibliotekernes hjemmeside, i appen eller over telefonen. Det er først muligt at afhente, når man har fået besked via mail eller sms om, at materialerne er klar til afhentning. Man skal selv finde reserveringerne på hylden på det bibliotek, de er bestilt til. Der er ikke mulighed for ophold i den øvrige del af biblioteket, og man kan heller ikke låne materialer, der ikke er reserveret.