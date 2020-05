Bibliotekerne åbner (næsten) igen på mandag

Det er ikke kun caféer, værtshuse og restauranter, der er tilbage igen fra på mandag den 18. maj, det samme er muligheden for at få åndelig føde på bibliotekerne. Det har allerede været muligt at reservere og hente materialer på bibliotekerne i Roskilde Kommune i et par uger, men nu bliver det også muligt at aflevere, og bogbussen vil igen køre efter normal køreplan.