Biblioteker klar til revanche efter forsømt forår

Efter et mere eller mindre aflyst forår håber bibliotekerne i Roskilde Kommune at komme tilbage på sporet i efteråret. Roskilde Bibliotekerne er i hvert fald klar med sit efterårsprogram, der udkommer torsdag den 13. august.

Et af efterårets store temaer er kroppen. Tirsdag den 8. september holder journalist Ida Rud og forsker Lene Bull Christiansen foredraget »Deller og fede former i dit feed« på Roskilde Bibliotek, og på Instagram kan man onsdag den 16. september være med, når forfatter Ida Holmegaard i samtale med bibliotekar Ann Luther Torp beskriver, hvordan kroppen repræsenteres i udvalgte værker fra skønlitteraturen.

I Kreativt hus for børn kan man fra den 1. til 19. september tre gange om ugen lave perler af kroppe og numser, og lørdag den 19. september kan børnene være med til at lave et actionmaleri, hvor de bruger kroppen som pensel sammen med billedkunstner Kristine Hymøller.