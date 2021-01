Læs for Livet vil gene have dine læste børne- og ungdomsbøger, så de kan gives videre til socialt udsatte børn og unge. Foto: PR

Biblioteker efterlyser gode bøger til børn og unge

Roskilde - 28. januar 2021 kl. 15:24 Kontakt redaktionen

»Bennys Badekar«, »Peter Pedal«, »Brødrene Løvehjerte«, »De ualmindelige« eller måske »Fodboldtvillingerne«. Der er nok af titler, når det gælder bøger til børn og unge, men har du for mange af dem hjemme i reolen?

Så er du meget velkommen til at donere dem til »Læs for Livet« gennem Roskilde Bibliotekterne og dermed være med til at støtte socialt udsatte børn og unge overalt i Danmark, der mangler bøger til at læse i.

Bøgerne skal være for børn og unge fra 0-23 år, og så er der lige en regel, hvis du ikke har lyst til at give bogen til et barn eller en ung, så er den nok heller ikke noget for et udsat barn eller ung. På www.laesforlivet.dk kan man læse om, hvilke slags bøger som børn og unge gerne vil læse.

Læs for Livet er en ni år gammel non-profit organisation med 30 frivillige. Siden 2012 har organisationen doneret over 100.000 bøger til til en værdi af 15 millioner kroner.

Har du et par bøger eller fem, som børn og unge har lyst til at læse i, når du ikke længere har brug for dem, så kan bøgerne afleveres på Roskilde Bibliotekerne. Bøgerne bliver så givet videre til Læs for Livet.

Send gerne en mail til: adm@roskilde.dk for at fortælle biblioteket, at du har bøger som du gerne vil donere.