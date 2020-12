Se billedserie Baggrundsfoto og collage: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Bibliotekarerne anbefaler: Årets bedste udgivelser

Roskilde - 31. december 2020 kl. 06:45 Af Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

2020 bliver helt sikkert et år, vi alle kommer til at huske. Bibliotekarerne fra Roskilde Bibliotekerne har samlet de udgivelser, som har gjort størst indtryk på dem i året, der med ord kan koges ned til samfundssind og kontakttal

Årets tegneserie: Noget frygteligt er altid lige ved at ske, Lars Kramhøft

Af Morten Langkilde

Den er årets bedste, fordi den behandler problematikker, der både er tabubelagte, og som ikke ellers behandles i tegneserier. Og den gør det med kæmpe overskud. Hovedpersonen er en ung mand, der påbegynder studie på en tegneskole. Her kæmper han med at falde ind i det konkurrenceprægede miljø. I privatlivet har han svært ved at komme i kontakt med det modsatte køn, og ligeledes svært ved at begå sig i grupper af mænd og passe ind i traditionel mandekultur. Langsomt isolerer han sig fra omverdenen og synker ned i en depression.

Et væsentligt værk, der behandler tabubelagte emner som depression og en usund mandekultur, hvor følelser og manglende selvværd druknes i isolation, stoffer og alkohol.

Årets skønlitterære udgivelse: Indtil vanvid indtil døden, Kirsten Thorup

Af Karen-Margrethe Revsbæk Kirsten Thorup har skrevet denne fremragende roman om Harriet, der i efteråret 1942 rejser fra Danmark til München. Inden anden verdenskrig kæmpede hendes mand som pilot mod Rusland i vinterkrigen, og han fortsatte under nazisterne for på den måde at bekæmpe kommunismen. Han er nu død under krigen, og Harriet rejser ned til hans kollega, en officer som bor i Tyskland, og er dansk gift.

Det bliver en hårrejsende skildring af livet blandt de tyske overklassenazister og deres afstumpede menneskesyn - men også en øjenåbner for Harriet.

Hvis du kun skal læse én bog - er denne fantastisk!

Årets bedste fagbog: Hordernes Hærgen, Douglas Murray

Af Jan M. Johansen Hvad er en god fagbog og hvordan vælger man den bedste? Det er ikke helt nemt, men jeg har fundet en, der stikker ud - nemlig Douglas Murrays Hordernes Hærgen.

Bogen tager livtag med tidens identitetspolitiske tendenser og er, indrømmet, et partsindlæg, men den er altid interessant og oftest satirisk skarp. Man kan læse bogen som et frontalangreb på identitetspolitik eller som en påmindelse om, at selv de bedste intentioner har afledte effekter, der ikke altid er lige ønskværdige.

Har du lyst til at dykke ned i et af samfundsdebattens mest hotte emner, så er Hordernes Hærgen-bogen lige noget for dig.

Årets børnebog: Claras bog, Inge Duelund Nielsen og Gitte Gade

Af Charlotte Holm Juul



Ingen ser Clara. Gid hun blev mobbet i skolen - det er da bedre end ingenting. Hendes bedste ven er træet Frode, hvis grene hun gemmer sig i. Den eneste, der lægger mærke til Clara, er buschaufføren Patricia. Bogen er tegninger og noter, Clara efterlader til hende, da hun forsvinder. Bogen er fuld af smukke illustrationer, der viser ting, der betyder noget for Clara - et træ, biller, sommerfugle, en bus. Årets fineste børnebog, der giver noget at tænke over og tale om. Kan læses højt for børn fra cirka 6 år - men også med større børn.

Årets ungdomsbog: Burn, Patrick Ness

Af Pia Petersen I Burn foregår handlingen rundt om en profeti om verdens undergang. Dem, der kender profetien, ved hvor og hvornår vendepunktet skal foregå, og at det handler om en ung pige. Hendes død vil medføre, at alt håb er ude. Her er drager, en kult med dragetilbedere, en snigmorder, FBI-agenter og helt almindelige mennesker. Ness har formået at spinde de mange spor sammen, så man aldrig er helt sikker på, hvor det ender. Bogen anbefales til både unge og voksne, der kan lide en action-fyldt fantasyfortælling.

Årets musikbogsanbefaling: "Sing Backwards and Weep" - Mark Lanegan (Hachette Books, 2020)

Af Anya Mathilde Poulsen Mark Lanegan var frontmand i bandet Screaming Trees på Seattles grungescene. Mange af musikerne fra dengang er draget hinsides, men Lanegan er mirakuløst stadig i live. I år udgav han sine erindringer, og hans litterære stemme er stærk, mørk og hæs ligesom hans sagnomspundne grusgravsvokal. I dag er han en beundret solokunstner og en eftertragtet samarbejdspartner på grund af sin dybe, stemningsmættede sangstemme, men det har taget ham mange år at komme på rimelig ret køl, og han skåner absolut ikke sig selv i sine memoirer. Hvis du ikke kender hans soloudgivelser, kan opsamlingsalbummet Has God Seen My Shadow? anbefales.

Årets engelske udgivelse: Strange Flowers, Donal Ryan

Af Susan Jessen Spiele Jeg er stor fan af irske Donal Ryan; han skriver vidunderligt, har stor empati og så formår han at vise os skønheden i kærligheden i alle dens former - uden at blive sentimental på nogen måde. Det gælder også i hans sjette roman Strange Flowers, hvor en familie kommer under pres.

I 1973 forsvinder en eng kvinde, Moll, sporløst til hendes forældres store sorg. De prøver at få det hele til at hænge sammen trods uvisheden. Fem år efter kommer hun hjem til landsbyen, men hun er ikke alene, og det giver anledning til helt nye problemer.

