Bibliotekaren anbefaler: To læseværdige romanserier

Roskilde - 29. marts 2021 kl. 17:33 Af Karen-Margrethe Revsbæk, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

Det kan være rart, når en god læseoplevelse ikke slutter alt for hurtigt, så derfor kan det nogle gange være rart at gå i gang med en romanserie, så man kan kaste sig over en ny bog, når den første er færdig og fortsætte ind i det univers, man kender så godt og holder af.

Jon Fosse: Septologien I denne romanserie på syv bøger skrevet af Jon Fosse møder vi kunstneren Asle på hans gamle dage. Asle bor i Dylgia i nærheden af Bjørgvin med naboen Åsleik, som næsten er den eneste han ser.

I første roman er Asle kørt ind for at handle, men da han kommer tilbage, får en indskydelse ham til at vende tilbage for at se til sin navnebror, som han finder forkommen og fuld i sneen. I de næste romaner følger man nutidssporet med en masse afstikkere til Asles barndom og ungdom.

Det er små korte intense romaner, som er skrevet uden et eneste punktum, men til gengæld giver det læseren mulighed for at glide med på en bølge af tanker, begivenheder og filosofiske betragtninger, som man lader sig føre med af. Den går under huden på læseren, og den ene side tager den anden under læsningen.

Kerstin Ekman: Ulveskindet Denne trilogi udkom tilbage i 2000 med første bind som hedder Guds barmhjertighed og fulgtes op af Rørte vande og Skrabelodder.

Romanen starter med at jordemoderen Hillevi kommer fra Stockholm til det nordligste Sverige i 1916 og slutter med, at hendes barnebarn Inga, der blev bortadopteret som barn, i 1980'erne kommer tilbage til Nordland for at finde sine rødder. Det er en fantastisk serie om den visionære Hillevi, der arbejder for at forbedre forholdene for de dårligst stillede og så de vilkår, hun er oppe imod.

Det er en roman, hvor naturen er voldsomt til stede og påvirker befolkningen, samtidig med at det er en roman, hvor de forskellige kulturer mødes og brydes.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på hjemmesiden og i Roskilde Avis.