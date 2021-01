Bibliotekaren anbefaler: Svampe og os

Svampe er beundringsværdige organismer. De kan helbrede, de kan forgifte, og de kan smage helt fænomenalt. Vi finder svampe under og over den fugtige skovbund. I vilde haver og marker trives de godt. I køkken og gryde trives mange svampe særdeles godt. Nogle svampe har maleriske navne som Klor-Bægermorkel, Brunstænket Hekseringshat og Gulstokket Skørhat. Danskere bevæger sig i stigende grad ud i det grønne for at finde landets svampe og med rette. De kan jages året rundt med visse i bestemte sæsoner, og hvem vil ikke gerne finde morkler eller kantareller helt selv. Så tag en, der er dig nær, og kom ud med en fletkurv under armen! Her følger 3 gode bøger om svampe.