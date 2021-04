Bibliotekaren anbefaler: Orange drømmere

De sidste 50 år har Roskilde været synonym med store musikoplevelser og fællesskab, men drømmen og en solid god dosis festival kan synes langt væk i disse nedlukningstider. Festivalstemningen vækkes imidlertid til live i Anna Ullmans lækre bog "De sidste drømmere - Roskilde Festival i et halvt århundrede", der kommer helt ind under huden på læseren.

Bogen, som udkom på Gads Forlag i 2020, mixer nye og gamle fotos fra 1970-ernes kædedans til 1990-ernes stagediving og frem til i dag. Publikationen fungerer som lækker billedbog, hvor øjet kan boltre sig i stemningsmættede billeder fra orange scene, solskoldede skuldre, lejrliv og salg af ostemadder til 2 kr., og den byder også på velskrevet læsning, der levende sætter festivalens udvikling i et historisk perspektiv. Bogen er inddelt i tre spor: "Et meget langt 68", "Festivalens rum", og "Musikken". For hvert spor bliver festivalens historie vendt og sat i relation til samtidens politiske og kulturelle spændinger. Lokalt engagement og frivillighed går, som en orange tråd, gennem fortællingen om den lokale hippiefestival, der fik internationalt storformat.