Bibliotekaren anbefaler: Nye danske vinyler

Roskilde - 29. april 2021 kl. 06:44 Af Ulla Hoberg Lyhne, bibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

De lukkede grænser har fået flere af os til at finde glæden ved alt det, Danmark har at byde på. Og på musikfronten præsenterer vi her tre nyere udgivelser, der alle har fået anmelderne til at kvittere med store roser.

Dopha: The Game

Pop med krop, kan man snildt kalde det nye danske håb Dopha. Hendes debutalbum er fuld af melodiske sange, men ikke som poppens metervarer, hertil har hun for meget kant. Allerede inden udgivelsen af The Game, havde Dopha medvind i baggagen i form af airplay og medieopmærksomhed. Albummet har høstet fine anmeldelser, og Dopha spås en stor karriere i både ind- og udland.

Lydmor: Capacity

Lydmor er efterhånden en sværvægter på den danske electronica-scene. På sit fjerde album går hun ind i et lidt mørkere og komplekst rum. I de senere år har hun markeret sig i debatten om sexisme i musikbranchen, og det kan også høres i teksterne på flere af sangene. Capacity er et alvorligt album - både for lytteren og for Lydmor selv. Det er tydeligt at høre, at Lydmor tager sig selv og sin kunst seriøst. Hun kræver vores opmærksomhed, og den insisteren klæder musikken. Gør dig selv en tjeneste og træd ind i Lydmors univers.

Hjalte Ross: Waves of Haste

Som en moderne Nick Drake dukkede Hjalte Ross op af den jyske muld i 2018. Nu er han tilbage med opfølgeren til den roste debut, og det lyder stadig som om, at Hjalte Ross aldrig har lavet andet end musik. Grundessensen i hans lyd er en afdæmpet og blid stemme, kombineret med en folket akustisk guitar. Indimellem dukker et brass-ensemble op og giver sangene mere fylde. Det perfekte soundtrack til stille og eftertænksomme stunder.

