Se billedserie (Baggrundsfoto og collage: Jan Partoft)

Bibliotekaren anbefaler: Moderne nomadefortællinger

Roskilde - 15. juli 2021 kl. 08:51 Af Gustav Lindberg Maindal, bibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

Nomadland er et godt bud på et tema for denne klumme. Historier om mennesker, der skaber en anderledes tilstedeværelse end de fleste. De oplever fantastiske stunder og tragiske øjeblikke.

Her følger en række anbefalinger til engelsksprogede bøger, som du kan låne eReolen Global, hvor du også kan låne magasiner og lydbøger på engelsk - for både børn og voksne.

Nomadland af Jessica Bruder

"Nomadland" giver et følelsestungt indblik i et USA, der stadig er præget af den økonomiske krise i 2008. Mennesker, der mistede arbejde, hjem og familie, bevæger sig nu rundt uden faste bosteder. De mødes, snakker og deler livserfaringer.

De er pionerer i alternative, bæredygtige livsstile, men det er ikke uden omkostninger og er også et livstungt portræt af alsidige skæbner.

Find bogen via https://www.roskildebib.dk/ting/object/150061-ebog%3AODN0003209451

On the road af Jack Kerouac

Jack Kerouac var den store amerikanske beatforfatter, forkynder af Americana og født med ord af gud og flaskens nåde. "On the Road" bliver betragtet som hans mesterværk og er en rejse på tværs over det amerikanske kontinent.

Bogen blev en bibel i beatnick-bevægelsen, som lagde fundament til hippiebevægelsen, og med det historiens counterculture grupperinger verden over.

Om man ser en litterær i kvalitet i bogen eller ej, så er den en spændende læserejse værd.

Find bogen via https://www.roskildebib.dk/ting/object/150061-ebog%3AODN0000534215

The Road af Cormac McCarthy

The Road er denne klummes mørke søn. Den ultimative rejse i en sort fremtid.

Mesterforfatteren Cormac McCarthy beskriver en fars rejse med sin søn i et askefyldt og døende land. Frygten for at mødet med hærgende kannibalgrupper er den daglige fare ud over en konstante søgen på mad og tryghed.

Med et spartansk sprog udfolder faren og sønnens rejse sig og viser hvordan de i deres sammenhold er lyset i mørket. Barsk, medrivende og, for denne skribent, et must-read.

Find bogen via https://www.roskildebib.dk/ting/object/150061-ebog%3AODN0000148046

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på hjemmesiden og i Roskilde Avis.