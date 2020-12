Se billedserie (Foto og collage: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Mange små historier skaber romanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Mange små historier skaber romanen

Roskilde - 09. december 2020 kl. 06:46 Af Karen-Margrethe Revsbæk, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

Der findes flere romaner, som egentlig består af forskellige små historier, som nok kan læses hver for sig, men som alligevel tilsammen giver et nuanceret billede af en person, et sted eller noget helt tredje. Her følger et par gode eksempler på fortællercyklusser.

Elisabeth Strout: Olive Kitteridge og Olive igen

I disse to bøger kommer vi tæt på den pensionerede lærer Olive Kitteridge, som bor i en lille by ved havet i staten Main. Hun er en meget sammensat person, der både er enormt kantet - men også meget følsom. I disse to romaner, som stykkes sammen af forskellige historier, har Olive den centrale rolle, selvom hun kun er biperson i nogle af fortællingerne. Det fascinerende ved disse romaner er selve Olive, men også det, at man lærer hende at kende gennem mange forskellige personer og synsvinkler.

Find materialet her og her.

Gudmundur Andri Thorsson: Valeyri-valsen: fortællekreds Den islandske forfatter giver i denne fine roman et billede af den lille fiskerby Valeyri på Island. I romanen er den røde tråd Kata, som cykler gennem landsbyen på vej mod aftenens koncert med koret. Undervejs får vi en masse fine historier fra dem, hun kører forbi, om livet i den lille landsby, og især om personerne i den.

Find materialet her.

Tom Rachman; De ufuldkomne Her er det hverken en person eller et sted, der er omdrejningspunktet - men en avis. I Rom eksisterer der en lille engelsksproget avis, og i denne roman bliver livet i og omkring avisen skildret gennem en række historier fortalt af medarbejdere, ejere og læsere. Som små fine tråde spinder de enkelte historier sig sammen til et mere komplekst billede af avisen, som både rummer ham, der skriver kronikker, men egentlig vil noget andet til redaktøren, der kæmper med stavefejlene, og så læseren som læser avisen fra a-z, og på den måde kommer bagud i nyhedsstrømmen.

Find materialet her.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på hjemmesiden og i Roskilde Avis.