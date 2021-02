Bibliotekaren anbefaler: Ligestilling - i tegneserier

I denne uge vil jeg gerne anbefale to moderne og utraditionelle tegneserier. De bæres ikke af fængslende historier - men er oplysende litteratur om et vægtigt emne i tidens debat: ligestilling. I form af tegneserier giver de to skabere på hver deres måde deres indspark.