Bibliotekaren anbefaler: Leg med sproget

En god måde at udvikle børns sprog på er ved at lege med sproget. Det kan I gøre ved at rime, finde på vrøvleord, eller sige ting, der ikke giver mening. Vi anbefaler her tre bøger for de 3-8-årige, der på hver deres måde leger med sproget, udvider ordforrådet og giver yngre børn en større forståelse for ord og deres betydning.