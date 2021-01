Bibliotekaren anbefaler: Læsestof til dit barn

Har I allerede været igennem de bøger, dit barn nåede at låne, inden biblioteket lukkede? På eReolen og eReolen GO! kan I låne ebøger og lydbøger, så I stadig kan læse hver dag. Vi anbefaler her tre bøger, og vores børnebibliotekarer sidder klar på boern@roskilde.dk med anbefalinger af bøger, der passer til lige netop dit barn.