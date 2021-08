Se billedserie (Baggrundsfoto og collage: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Krimier til børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Krimier til børn

Roskilde - 19. august 2021 kl. 07:39 Af Signe Greisgaard Larsen og Charlotte Holm Juul, Børne- og ungebibliotekarer på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

Mangler dit barn en god bog fuld af spænding? Vi anbefaler her to krimier, som han eller hun vil have svært ved at lægge fra sig.

Walter & Sibylle en sag mellem venner af Kristian Mørk Walter er ikke god til at overholde loven, og derfor er han nu blevet besøgsven for Sibylle Holm. Det er ikke helt let at være besøgsven for Sibylle, for hun er ikke som nogen anden, Walter har mødt.

Sibylle er meget intelligent og anser sig selv for lidt af en mesterdetektiv og er desuden slet ikke interesseret i at have en besøgsven. Men da der sker et indbrud i Walters ungdomsklub, og alle klubkassens penge forsvinder, beslutter Sibylle at efterforske sagen sammen med Walter.

En spændende og veldrejet krimi for piger og drenge fra 10 år. Hvis man god kan lide historierene om Sherlock Holmes, er der rigtigt meget at komme efter. Kan selvfølgelig også læses, hvis man ikke ved, hvem han er.

Mit navn er Justice - mordene på Highbury House af Elly Griffiths Da Justices mor dør, bliver hun sendt på kostskolen Highbury House.

Justice elsker mysterier og drømmer om at blive detektiv. Der går derfor ikke længe, før Justice kan fornemme, at der er noget helt galt på skolen.

For kort tid siden er tjenestepigen Mary død af pludselig sygdom, og det virker mystisk. Justice laver en liste med hovedmistænkte og går på jagt. Men det er ikke nemt at finde frem til sandheden, når eleverne ikke må forlade skolen med de mange regler.

Får Justice opklaret mysteriet, og er der flere, der ender med at blive slået ihjel? En virkelig spændende krimi til børn, der elsker mysterier. Der sker hele tiden noget nyt i sagen, der gør, at man lige må læse et kapitel mere. Anbefales fra 10-13 år. Første del af en serie på foreløbig to bøger.