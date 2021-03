Bibliotekaren anbefaler: Jazzlegenden Chick Corea er død, men lever videre sin musik

Se billedserie (Foto og collage: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Roskilde - 24. marts 2021 kl. 17:15 Af Lotte Tøstesen, bibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

For et par år siden inviterede jeg min far med til koncert med jazzpianisten Chick Corea, som jeg kun kendte af navn. Billetten var en fødselsdagsgave, og ingen af os anede, hvilken genial kunstner, vi skulle opleve. Chick Corea tryllebandt os; han inviterede publikum op på scenen og improviserede musikalske portrætter, legede med klaveret og underholdt med anekdoter om sit lange liv i musikkens tjeneste. Vi blev blæst bagover af mandens talent og musikalitet.

Desværre døde Chick Corea den 9. februar, 79 år gammel, men hans musik lever videre. Biblioteket giver dig adgang til Naxos Musik Library - verdens største online musikbibliotek, med særligt fokus på klassisk musik. Her finder man flere af Coreas værker, hvor han bl.a. spiller sammen med London Filharmonikerne, Bobby McFerrin og Saint Paul's Kammerorkester. Du kan enten søge musikken frem på vores hjemmeside eller gå direkte til Naxos Music Library via Roskildebib.dk/Naxos

To værker, jeg kan anbefale:

COREA, C.: Spain / Piano Concerto No. 1 (Corea, Origin, London Philharmonic, Mercurio)

Chick Corea vandt en grammy for denne liveoptagelse af sin egen originale komposition "Spain" - hans første stykke skrevet til et symfoniorkester. En smuk blanding af klassisk musik og jazz, hvor de to genrer flyder sammen og beriger hinanden og hvor hans spilleglæde tydeligt træder frem.

Link til materialet: https://www.roskildebib.dk/ting/collection/150086-netmusik%3A5099706179924

Mozart: Piano Concerto Nos. 20 and 23 in D Minor, K. 466 (arr. C. Corea and B. McFerrin): Prelude - I. Allegr

På denne skæring kaster Chick Corea sig over Mozarts Klaverkoncert nr. 20 i d-mol. Corea som pianist, og McFerrin (ja, ham du kender som vokalist fra "Don't worry be happy") som dirigent. Begge improviserer - noget som Mozart selv var kendt for at tryllebinde sit publikum med - og det er derfor lige i mesterens ånd, at de to herrer leger med hans til tider lidt dystre musik.

Link til materialet: https://www.roskildebib.dk/ting/object/150086-netmusik%3A5099706260127

