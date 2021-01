Bibliotekaren anbefaler: Hemmeligheder og hævn

Rosenreglen af Liv Nimand Duvå

Katharina forbereder en udstilling med private fotografier, der skal vises på et kunstmuseum. Hun flytter i kollektiv i et gammelt hus for at få arbejdsro, men hun har svært ved at koncentrere sig. Hun føler sig hjemsøgt af det, hun oplevede som 13-årig. Dengang mødte hun en fotograf, der med sit blik, sit kamera og sin krop overskred hendes grænser. Mens fortiden fylder mere og mere for hende, vokser hendes ønske om at få hævn og at gøre skade. Liv Nimand Duvå beskriver troværdigt og medrivende, hvordan barndommens traumer bor i den voksne Katharinas krop og psyke, og skubber hendes kunstprojekt i en radikal og foruroligende retning. Spændingen bygges fint op i denne roman, der udkom i 2020.